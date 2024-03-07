Путин оценил решение модернизировать ракетоносец Ту-160

Решение о модернизации сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 было правильным. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Я думаю, что мы сделали правильно, приняли правильное решение, мы фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире. Сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие», — сказал он.

22 февраля глава государства прибыл на одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности в стране. Целью визита стал полет на модернизированном ракетоносце Ту-160М.

Отмечалось, что Путин не проходил медицинский осмотр перед тем, как совершить полет на стратегическом ракетоносце.

После полета Путин заявил, что Ту-160М является отличной техникой.

7 марта Путин рассказал, что его полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланирован, его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение.

Ранее Путин рассказал о своем рабочем графике.