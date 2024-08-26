В США рассказали о «молоте Путина» против НАТО

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 может стать «молотом» президента России Владимира Путина в случае конфликта РФ с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщило американское издание The National Interest (TNI).

Авторы публикации называют Ту-160 «впечатляющей машиной», остающейся самым крупным и тяжелым сверхзвуковым боевым самолетом в истории. В статье говорится, что главной задачей бомбардировщик являются стратегические удары.

«В случае конфликта с США и НАТО ВКС России будут использовать Ту-160 Blackjack против особо важных целей или в качестве платформы для запуска ядерного оружия, в зависимости от уровня эскалации», — утверждается в материале.

До этого украинское издание «Левый берег» сообщало о том, что ВСУ опасаются массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.