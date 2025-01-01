Армия Украины фактически разбежалась. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«При дезертирстве в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась», — заявил он.

По словам депутата, спецоперация на Украине не сможет продлиться до 2030 года, потому что стране не хватит живой силы. Он добавил, что на данный момент ставка уже делается на 18 летних мобилизованных. Дубинский подчеркнул, что на линию фронта бросают необученных солдат.

До этого главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов заявил, что 155-я бригада имени Анны Киевской, часть которой проходила обучение во Франции, сталкивается с серьезными потерями и увеличением случаев дезертирства. По его словам, формирование с самого начала было охвачено организационным хаосом, что создавало трудности для тех, кто «стремился служить честно». Это также привело к значительным потерям из-за самовольного оставления частей.

Ранее на Украине арестовали бригадира ВСУ, который издевался над солдатами.