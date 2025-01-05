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Военный эксперт рассказал, что меняется в зоне СВО зимой

Военный эксперт Дандыкин заявил, что зимой в зоне СВО меняется все
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Станислав Красильников/РИА Новости

Зимой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине меняется все. Об этом «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Температуры даже на юге минусовые. Это и снег, и слякоть, и гололедица, и все что угодно. Техника требует другого подхода, других масел, другого обеспечения», — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что в зимний период у военных меняются привычки. В частности, по словам капитана, военнослужащие дают предпочтение другой одежде и еде.

Помимо этого, зимой становится сложнее управлять и запускать беспилотники, отметил эксперт. Это связано с тем, что погодные условия затрудняют работу техники, уточнил Дандыкин.

2 января военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что взятие новых территорий в зоне СВО является главной задачей российских военнослужащих в 2025 году. По его словам, мирное соглашение будет лишь отсрочкой конфликта.

Ранее в ЛНР сообщили о существенном переломе хода спецоперации.

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