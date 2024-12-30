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Mash заявил, что ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Mash: ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в районе Новозыбкова
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Bernadett Szabo/Reuters

Вооруженные силы Украины попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

Удар по объекту был нанесен в поселке Мамай в понедельник в 4:30 утра. Предварительно, пишет Mash, ВСУ выпустили по нефтепроводу реактивную ракету-дрон «Пекло».

При этом, по его данным, трубопровод не задело — в результате атаки частично разрушено техническое здание на территории.

Никто не пострадал. Этот участок нефтепровода является последним пунктом прокачки перед границей с Украиной, оттуда нефть в том числе поступает в Европу.

26 декабря Telegram-канал SHOT писал, что начиненные взрывчаткой беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Десна» нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Брянской области. По его данным, силы ПВО сбили четыре БПЛА. В результате атаки были повреждены стекла и корпуса двух трансформаторных подстанций.

Ранее утечка произошла на участке нефтепровода «Дружба» в Польше.

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