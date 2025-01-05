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На левом берегу Днепра уничтожили группу украинских диверсантов

Украинского диверсанта взяли в плен на левом берегу Днепра после уничтожения ДРГ
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Maksym Kishka/Reuters

На левом берегу Днепра уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщили РИА Новости в российской силовой структуре.

По данным источника, одного диверсанта взяли в плен.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что российский сержант Роман Майоров в сумерках сумел обнаружить диверсионно-разведывательную группу украинской армии и устроил для нее засаду. Военный решил устроить засаду на пути следования боевиков. Скрытно переместившись, младший сержант оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия.

В ведомстве уточнили, что Майоров начал стрелять по украинской ДРГ, когда Вооруженные силы Украины оказались в зоне ведения огня. Украинские войска за несколько минут понесли большие потери. По данным министерства, бойцы ВСУ бежали с поля боя и оставляли раненых.

В то же время военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска взяли под контроль порядка 40% населенного пункта.

Ранее Белоусов сообщил, что Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО.

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