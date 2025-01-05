В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

При этом чиновник не уточнил, о какой критической инфраструктуре идет речь и где она расположена. Также этой ночью в подконтрольных киевским властям районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

31 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе украинской армии в Херсонской области.

Атака российских военных происходила в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Москва назначила губернатором региона Владимира Сальдо. Часть Херсонской области пока остается под контролем Вооруженных сил Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее появились кадры уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области.