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Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных в Херсонской области за сутки
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе украинской армии в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, атака российских военных происходила в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка.

«ВСУ потеряли до 65 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе боя ВСУ также потеряли шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.

До этого сообщалось, что ВС РФ за прошедшие сутки поразили одно предприятие по производству снарядов для нужд украинских войск и один склад с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным ведомства, в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и расчеты дронов в составе группировок войск ВС РФ. Кроме того, к работе подключились оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

Ранее россиянам рассказали, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под контроль в 2024 году.

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