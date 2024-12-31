Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе украинской армии в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства в Telegram-канале.
По данным пресс-службы, атака российских военных происходила в районах населенных пунктов Антоновка и Понятовка.
«ВСУ потеряли до 65 военнослужащих», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в ходе боя ВСУ также потеряли шесть автомобилей и два полевых склада боеприпасов.
До этого сообщалось, что ВС РФ за прошедшие сутки поразили одно предприятие по производству снарядов для нужд украинских войск и один склад с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным ведомства, в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и расчеты дронов в составе группировок войск ВС РФ. Кроме того, к работе подключились оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.
Ранее россиянам рассказали, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под контроль в 2024 году.