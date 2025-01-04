Боец СВО погиб в аварии, узнав о рождении дочери

Участник специальной военной операции 31-летний Денис Доценко из Волгоградской области трагически скончался на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. Он возвращался на фронт после похорон своего отца, и в день трагедии узнал о рождении своей дочери, сообщает издание V1.ru.

«Наш земляк трагически погиб. Денис смело защищал свою Родину и прошел через тяжелые бои на Херсонском направлении. Месяц назад он похоронил своего отца, который также погиб на СВО. Он ушел из жизни в момент, когда нашел смысл в новой жизни — в своей дочери, которую так и не сможет увидеть», — рассказали знакомые Дениса.

Доценко приехал в отпуск, чтобы похоронить отца, и 2 января возвращался на службу. Его сбила машина на трассе М4 рядом с мемориалом «Журавли» около 4:30 утра, спустя короткое время после того, как жена сообщила о рождении их дочки. Прощание с Денисом состоится 5 января в его родном поселке Елань, Волгоградская область.

29 декабря сообщалось, что бывший футболист московских «Локомотива» и «Торпедо», «Томи», подмосковных «Химок» и сборной России Алексей Бугаев погиб на СВО.

Ранее стало известно о гибели российского журналиста в зоне СВО.