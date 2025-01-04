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Дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль с людьми в Белгородской области
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль на трассе в Белгородской области. Об этом рассказал в свое Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

При ударе пострадали двое человек — мужчина и женщина. Оба получили минно-взрывные травмы и баротравму, а также осколочные ранения конечностей и головы. Они находятся состоянии средней тяжести. Автомобиль получил значительные повреждения.

До этого Гладков рассказал об атаке дрона ВСУ на дом, где он находился. Фотографии с места событий Гладков не опубликовал по просьбе местных жителей из-за сохраняющихся угроз повторных атак.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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