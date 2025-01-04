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Губернатор Белгородской области назвал количество атак ВСУ на регион за сутки

Гладков: ВСУ порядка 100 раз атаковали территорию Белгородской области за сутки
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали территорию региона около 100 раз за сутки.

По его словам, под атаки ВСУ попали 32 населенных пункта, украинские военные выпустили 73 снаряда. Также были зафиксированы 30 атак с использованием беспилотников.

«Город Шебекино, поселок Маслова Пристань, села Кошлаково, Муром, Протопоповка, Середа и Терезовка подверглись 2 обстрелам», — поделился глава региона.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что за ночь и утро 4 января над регионом уничтожили четыре беспилотника.

Он уточнил, что применялись средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие. Опасность атаки беспилотников в регионе сняли.

До этого Дрозденко сообщал, что в районе Лужской губы был сбит второй беспилотник. Позже он сообщил о третьем сбитом беспилотнике там же.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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