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Полковник объяснил появление бракованных боеприпасов у Украины

Полковник Литовкин заявил, что Украине поставляют старые боеприпасы

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Anna Kudriavtseva/Reuters

Пакистанские снаряды не срабатывают или, наоборот, разрывают американские гаубицы М777 из-за того, что украинским войскам поставляют бракованные боеприпасы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Снаряды разрывают гаубицы, потому что они бракованные, это очевидно. Почему бракованные — потому что никто не посылает на Украину самое передовое вооружение, самые свежие снаряды. Избавляются от всякой рухляди», — сказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что Украина может закупать боеприпасы у Пакистана из-за выгоды, поскольку цена на них ниже.

2 октября Telegram-канал Mash сообщал, что военные Вооруженных сил Украины начали жаловаться на пакистанские снаряды. Некоторые из них разрывают М777, а, в среднем, восемь снарядов из 10 не срабатывают.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN признала, что Германия отправляла Киеву старую или почти нерабочую военную технику.

20 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз поставит обещанный Украине миллион боеприпасов к февралю 2024 года. По ее словам, Европа «очень сильно» наращивает промышленность и военно-промышленную базу для достижения цели.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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