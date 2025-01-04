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В районе Лужской губы сбили второй беспилотник

Дрозденко: второй БПЛА сбит в районе Лужской губы
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что в районе Лужской губы сбит второй беспилотник.

По словам главы региона, беспилотник сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ.

«Беспилотник двигался через Псковскую область. Разрушений и пострадавших нет», — добавил Дрозденко.

До этого в пресс-службе Росавиации сообщили, что петербургский аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, уже шесть самолетов, шедших на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Речь идет о рейсах из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми. Введение ограничений связывают с опасностью атаки БПЛА.

Также Дрозденко сообщал, что минувшей ночью в небе над Ленинградской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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