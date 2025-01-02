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В Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Чиновник не уточнил, о какой именно инфраструктуре идет речь.

По его данным, в ночь на 2 января в нескольких населенных пунктах региона произошли взрывы.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Москва назначила губернатором региона Евгения Балицкого. Часть Запорожской области, в том числе город Запорожье, продолжают оставаться под контролем Вооруженных сил Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Накануне сообщалось о повреждении объектов критической инфраструктуры в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области. В ночь на 1 января в этой части региона объявлялась воздушная тревога. Херсонская область также стала субъектом РФ в 2022 году.

Ранее появились кадры уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области.

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