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Журналистка раскрыла личность предполагаемого нового главы ЧВК «Вагнер»

Кашеварова: ЧВК «Вагнер» может возглавить экс-командир 5-го ШО «Салем»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Новым главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» может стать бывший бывший командир 5-го штурмового отряда (ШО) с позывным «Салем». Об этом сообщила журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

«Говорят, что решение о смене командира ЧВК «Вагнер» — решение Павла Пригожина, сына и наследника Евгения Пригожина», — написала журналистка.

Кашеварова добавила, что пост главы ЧВК уже покинул командир Антон Елизаров с позывным «Лотос». По ее данным, перестановка произошла еще до Нового года. Журналистка отметила, что это решение было «запоздалым, но правильным».

В начале декабря командир первого штурмового отряда, Герой России Александр Кузнецов («Ратибор») рассказал, что через службу в частной военной компании «Вагнер» прошли 53 тыс. человек, в том числе — бывшие заключенные, которые в условиях боевых действий показывают высокий профессионализм. Он также заявил, что СВО скоро завершится победой России.

Ранее вагнеровец рассказал о ситуации в ЧВК после крушения самолета Пригожина.

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