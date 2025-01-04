Журналистка раскрыла личность предполагаемого нового главы ЧВК «Вагнер»

Новым главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» может стать бывший бывший командир 5-го штурмового отряда (ШО) с позывным «Салем». Об этом сообщила журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

«Говорят, что решение о смене командира ЧВК «Вагнер» — решение Павла Пригожина, сына и наследника Евгения Пригожина», — написала журналистка.

Кашеварова добавила, что пост главы ЧВК уже покинул командир Антон Елизаров с позывным «Лотос». По ее данным, перестановка произошла еще до Нового года. Журналистка отметила, что это решение было «запоздалым, но правильным».

В начале декабря командир первого штурмового отряда, Герой России Александр Кузнецов («Ратибор») рассказал, что через службу в частной военной компании «Вагнер» прошли 53 тыс. человек, в том числе — бывшие заключенные, которые в условиях боевых действий показывают высокий профессионализм. Он также заявил, что СВО скоро завершится победой России.

Ранее вагнеровец рассказал о ситуации в ЧВК после крушения самолета Пригожина.