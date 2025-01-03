Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало удар термобарическими снарядами по позициям ВСУ

Минобороны России показало огненный шторм на позициях ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение украинским позициям с помощью снарядов тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек». Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Ведомство сообщило, что удар реактивными термобарическими снарядами привел к уничтожению укрепленного опорного пункта и пункта управления украинскими беспилотниками.

Кроме того, отмечается, что этот удар способствовал продвижению штурмовых подразделений группировки «Центр» на Красноармейском направлении.

Днем 3 января Минобороны также сообщило, что подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад противника и двух бригад территориальной обороны. Также российские военные отразили 14 контратак штурмовых групп, добавили в ведомстве.

Ранее пленный рассказал, что сам вышел на российские позиции с целью сдаться.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами