Минобороны показало удар термобарическими снарядами по позициям ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение украинским позициям с помощью снарядов тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек». Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Ведомство сообщило, что удар реактивными термобарическими снарядами привел к уничтожению укрепленного опорного пункта и пункта управления украинскими беспилотниками.

Кроме того, отмечается, что этот удар способствовал продвижению штурмовых подразделений группировки «Центр» на Красноармейском направлении.

Днем 3 января Минобороны также сообщило, что подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад противника и двух бригад территориальной обороны. Также российские военные отразили 14 контратак штурмовых групп, добавили в ведомстве.

Ранее пленный рассказал, что сам вышел на российские позиции с целью сдаться.