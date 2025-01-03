МО РФ: ВСУ потеряли до 1155 бойцов в зоне ответственности группы «Восток»

Подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад противника и двух бригад территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Также российские военные отразили 14 контратак штурмовых групп, добавили в ведомстве.

В зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия потеряла до 1155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin американского производства.

1 января Минобороны РФ сообщало, что в зоне действий группировки «Восток» потери ВСУ составили более 150 военнослужащих.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 651 самолет, 283 вертолета, 39 207 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 208 танков, 1505 боевых машин РСЗО и другой техники.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю сбили 559 дронов ВСУ.