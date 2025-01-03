Пленный рассказал, что сам вышел на российские позиции с целью сдаться

Боец ВСУ Хавалиц рассказал, что сам вышел на позиции, чтобы сдаться в плен

Пленный боец ВСУ Роман Хавалиц рассказал, как решился самостоятельно выйти на российские позиции, чтобы сдаться. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Хавалиц, служащий в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, описал обстоятельства своего пленения и прокомментировал ситуацию с мобилизацией на Украине. Он сдался после того, как его командование отправило его с товарищами на позиции, где они находились под постоянным обстрелом в течение двух дней.

«Обстрел шел со всех видов оружия, и с нашей стороны тоже. Мы перестали понимать, где находится тыл, так как огонь шел со всех сторон. Осталось только двое из нас, после чего старший получил какую-то команду, которую я не понял», — рассказал он.

По словам Хавалица, старший группы сбежал, оставив его одного, и Роман принял решение выйти на позиции российских войск. Там ему предложили сложить оружие и сдаться.

«Я положил оружие и вышел, потому что мне обещали, что никто не причинит мне вреда. Они спросили, нужна ли мне помощь, и отнеслись ко мне с пониманием», — отметил он.

Также пленный сообщил, что в десантные подразделения мобилизуются мужчины с серьезными проблемами со здоровьем.

«В десантной бригаде должны быть здоровые люди, а набирают тех, у кого зрение минус девять, у кого сколиоз и кто не может долго стоять на ногах из-за болей в спине... Никого это не волнует – всех забирают», — добавил он.

Днем 3 января Минобороны сообщило, что ВС РФ за неделю взяли в плен 46 украинских военных.

Ранее военнопленный рассказал, что украинских женщин готовят к службе по контракту.