ВСУ потеряли свыше 6 тыс. бойцов за неделю в боях с «Западом» и «Севером»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли свыше 6 тыс. бойцов в боях с «Западом» и «Севером». Об этом сообщает министерство обороны России в очередной сводке.

Сообщается, что в зоне ответственности «Запада» возвратные и безвозвратные потери ВСУ оцениваются в 3175 человек, «Севера» — 3130 человек. При этом «Запад» нанес поражение 14 бригадам ВСУ, в том числе одной танковой, двум штурмовым, двум бригадам нацгвардии, четырем механизированным бригадам и пяти бригадам территориальной обороны в Харьковской области и ДНР. «Север» за неделю поразил 15 бригад ВСУ в Курской области.

Потери ВСУ в технике в зоне ответственности «Запада» составили два танка, четыре боевые машины пехоты, девять бронетранспортеров, в том числе семь М113 производства США и четыре другие боевые бронированные машины, а также 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов. В зоне ответственности «Севера» подбиты четыре танка, пять боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров и 51 боевая бронированная машина и уничтожены 121 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

25 декабря сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ на Харьковском направлении и в ДНР.

Ранее Сурков предсказал растворение Запада и Востока в «Великом Севере».