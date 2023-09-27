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Экс-помощник Путина Сурков предсказал растворение Запада и Востока в «Великом Севере»

Экс-помощник Путина Сурков: победа России приведет к единству с США и Европой

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал статью, в которой заявил, что победа РФ в конфликте с Украиной «изменит и нас, и так называемый Запад». По его словам, это станет шагом к интеграции «Великого Севера», где Москва будет выступать как «солидер глобального триумвирата» с Европой и США. Материал опубликован в издании «Актуальные комментарии».

Как пишет Сурков, объединение приведет к появлению «триединого геополитического кластера». Предчувствие Севера уже обозначилось, так как сегодня используется термин «глобальный Юг», а юга без севера не бывает, отмечает политик.

«На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций. Ее результатом станет … растворение и Запада, и Востока в Великом Севере. Все участники этого процесса переживают и не раз еще переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта», — говорится в тексте.

Как отмечается в статье, это произойдет «не в нашу смену», однако, по мнению Суркова, такое будущее предопределено общими корнями.

Ранее экс-помощник президента Сурков заявил, что России тесно в границах «похабного» Брестского мира.

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