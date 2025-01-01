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Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Минобороны: в зоне действий «Востока» потери ВСУ составили более 150 солдат
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, российские военные нанесли поражение танковым, механизированным бригадам ВСУ возле населенных пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле.

«Отразили три контратаки штурмовых групп противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе боя украинская армия потеряла более 150 солдат, боевую машину пехоты, а также 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» и «Богдана» американского производства, добавили в ведомстве.

До этого российские военнослужащие группировки войск «Центр» отразили 14 контратак украинской армии в ДНР. В ходе боя солдаты нанесли поражение штурмовым и механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, военные ВС РФ уничтожили два танка, бронетранспортеры «Spartan» английского производства и М113 производства США.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

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