Над Ростовской областью сбили четыре беспилотника

Над Ростовской областью ночью сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Каменском и Усть-Донецком районах уничтожено четыре БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:21 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений на земле, добавил врио губернатора.

1 января Слюсарь сообщал, что в небе над Ростовской областью средства ПВО ликвидировали пять украинских дронов. По его словам, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Тарасовском и Миллеровском. Позднее в ходе той же воздушной атаки два дрона были уничтожены у Таганрога. По предварительной информации, пострадавших и разрушений при этом нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.