Четверых украинских военнослужащих обвиняют в совершении терактов в Курской области

СК РФ: четыре бойца ВСУ обвиняются в совершении терактов в Курской области

Четырех военнослужащих украинской армии обвиняют в совершении терактов на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, фигурантами дела стали четверо военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады. Они обвиняются в преступлении по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

«Находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области, указанные лица (Иван Фурлет, Юрий Задорожный, Юрий Сыченко и Юрий Хаюк. — «Газета.Ru») осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время фигуранты дела содержатся в месте нахождения военнопленных.

До этого пленный гражданин Польши, воевавший на стороне ВСУ, рассказал, что украинское командование набирает в ряды ВСУ всех иностранцев в качестве наемников без разбора.

Ранее стало известно, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.