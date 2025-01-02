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В ЦВО подготовили более 2 тыс. операторов дронов

В ЦВО подготовили более 2 тыс. операторов ударных дронов в 2024 году
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Более 2 тыс. операторов ударных и разведывательных дронов подготовили в центре подготовки Центрального военного округа (ЦВО) в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, специалисты были подготовлены для выполнения задач в зоне спецоперации. Отмечается, что подготовка операторов была главным направлением в 2024 году. В обучении принимали участие военнослужащие-инструкторы, за плечами которых десятки успешных применений FPV-дронов.

«В рамках курса более 60% учебного времени уделяется отработке техники пилотирования скоростными дронами на симуляторе и практическим полетам на учебной трассе», — говорится в сообщении.

По информации ЦВО, точность поражения объектов отрабатывают при помощи разных препятствий, среди которых рамки, арки, окна и траншеи.

До этого начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев заявил, что более 300 тысяч российских военнослужащих прошли обучение в резервных полках, которые готовят контрактников к участию в СВО. По его словам, значительные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят бойцов, которые по собственному желанию заключили контракт.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, чему научились российские военные в зоне СВО.

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