Гладков рассказал об атаках ВСУ по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ пытались атаковать территорию региона с помощью более 20 БПЛА.

По словам Гладкова, украинские военные нанесли удары по поселкам Политотдельский, Разумное и Октябрьский, селам Ближнее, Никольское, Новая Нелидовка, Соломино, Таврово, Черемошное и Ястребово с помощью дронов, восемь из которых сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

Повреждены два частных домовладения, три автомобиля и коммерческий объект.

Также ВСУ атаковали Волоконовку, Александровку и Тишанку. Ранены два местных жителя.

Также под обстрел попали поселок Горьковский, села Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Санково и Сподарюшино.

До этого сообщалось, что средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской областью.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с 08:00 до 11:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.