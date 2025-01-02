Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал об атаках ВСУ по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 20 беспилотников
close
Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ пытались атаковать территорию региона с помощью более 20 БПЛА.

По словам Гладкова, украинские военные нанесли удары по поселкам Политотдельский, Разумное и Октябрьский, селам Ближнее, Никольское, Новая Нелидовка, Соломино, Таврово, Черемошное и Ястребово с помощью дронов, восемь из которых сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

Повреждены два частных домовладения, три автомобиля и коммерческий объект.

Также ВСУ атаковали Волоконовку, Александровку и Тишанку. Ранены два местных жителя.

Также под обстрел попали поселок Горьковский, села Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая, Санково и Сподарюшино.

До этого сообщалось, что средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской областью.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с 08:00 до 11:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами