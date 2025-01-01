В Минобороны заявили, что за сутки ВСУ потеряли более 1 тыс. военных

Минобороны РФ сообщило о том, что за сутки ВСУ потеряли 1050 человек, а их общие потери за год составили 593,4 тыс. человек.

По данным ведомства, украинская сторона также лишилась семи танков и иных бронемашин, 18 единиц специальной военной автомобильной техники и 16 минометов и орудий полевой артиллерии. В оборонном ведомстве добавили, что на Курском направлении было уничтожено 480 солдат ВСУ и девять бронемашин.

До этого в министерстве обороны России заявили, что потери Вооруженных сил Украины к концу третьего года вооруженного конфликта превысили 1 млн солдат и офицеров.

«В 2024 году, согласно опубликованной российским военным ведомством информации в сводках, материалах итоговой коллегии и брифинге начальника Генерального штаба ВС РФ, Киев потерял более 595 тыс. человек..., что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации», — подсчитал ТАСС.

Агентство уточнило, что в 2022 году ВСУ потеряли около 118,5 тыс. военнослужащих, в 2023 году — 405,4 тыс. солдат и офицеров.

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