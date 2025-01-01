Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 235 бойцов в зоне действий «Центра»

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» отразили 14 контратак украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские военные улучшили свое тактическое положение на направлении действий в ДНР. В ходе боя солдаты нанесли поражение штурмовым и механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, военные ВС РФ уничтожили два танка, бронетранспортеры «Spartan» английского производства и М113 производства США.

«Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 235 военнослужащих», — говорится в сообщении.

До этого в сводке Минобороны сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово в ДНР. В ходе боя ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, автомобиль, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.