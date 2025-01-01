Хинштейн сообщил об обстреле Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли Беловский район Курской области сразу после наступления Нового года. Об этом в Telegram-канале пишет исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Однако последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывали нацисты. Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено», — пишет Хинштейн.

Он добавил, что с утра сотрудники ремонтно-восстановительных бригад приступят к оценке повреждений и их ликвидации.

До этого ракетная тревога краткосрочно объявлялась в Курской области.

Сигнал тревоги прозвучал в 00.05 (МСК), а затем практически сразу, в 00.09 (МСК) оперштаб региона объявил об отмене тревоги.

Ранее в МО назвали число сбитых за день в регионах РФ украинских беспилотников.