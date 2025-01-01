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В Киеве слышны взрывы

В Киеве произошли взрывы
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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве произошло несколько взрывов, в городе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!», — написал он.

По данным издания «РБК-Украина», в Киеве были слышны несколько взрывов.

Незадолго до этого в городе была объявлена воздушная тревога. В красной зоне также находятся Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

При этом тревога была отменена в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководстве Киевской городской военной администрации (КГВА), которая играет ключевую роль в обеспечении безопасности и жизнедеятельности города в условиях военного времени. Одним указом украинский лидер уволил Сергея Попко с должности главы КГВА. В следующем - назначил на эту должность Тимура Ткаченко.

Ранее в Одесской области прозвучали взрывы.

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