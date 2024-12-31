Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одесской области прозвучали взрывы

В Одесской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
close
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одесской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, после взрывов поднялся столб дыма. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывало жителей Одессы и Черноморска пройти в укрытие.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях страны была объявлена воздушная тревога.

Утром 31 декабря «Страна.ua» сообщала о серии взрывов в Киеве. Также утверждалось, что атаке подвергся город Шостка в Сумской области. По данным местных изданий, жители населенного пункта слышали звуки взрывов.

Позже координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по юго-восточной окраине Киева. По его словам, Вооруженные силы РФ за утро три раза нанесли удары в одном направлении.

Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами