В Одесской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одесской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, после взрывов поднялся столб дыма. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывало жителей Одессы и Черноморска пройти в укрытие.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях страны была объявлена воздушная тревога.

Утром 31 декабря «Страна.ua» сообщала о серии взрывов в Киеве. Также утверждалось, что атаке подвергся город Шостка в Сумской области. По данным местных изданий, жители населенного пункта слышали звуки взрывов.

Позже координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по юго-восточной окраине Киева. По его словам, Вооруженные силы РФ за утро три раза нанесли удары в одном направлении.

Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы.