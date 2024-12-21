Премьер-министр Испании заявил, что не будет отправлять войска на Украину

Испания не будет отправлять войска на Украину для того, чтобы использовать их в роли «миротворцев». Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам саммита Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

«Мы не рассматриваем размещение испанских войск на украинской территории», — заявил Санчес.

Он напомнил, что Испания и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности всего несколько месяцев назад.

Накануне Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу Парижа о размещении на Украине иностранных войск.

Зеленский назвал встречу продуктивной, а также заявил французскому лидеру, что усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) остается основной задачей. Зеленский и Макрон также договорились о подготовке еще одной бригады украинских военных во Франции, где ранее была обучена 155-я бригада ВСУ.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.