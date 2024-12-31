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На Украине сотрудники военкомата задержали Санта-Клауса

Сотрудники ТЦК задержали Санта-Клауса в Харькове
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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали Санта-Клауса. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Паблики пишут, что на кадрах — задержание Санта-Клауса ТЦК в Харькове. Подробности неизвестны», — говорится в публикации.

Позже журналисты уточнили, что Санта-Клаус и мужчина в военной форме вместе раздавали детям подарки.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября 2024 года Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

В конце ноября «Страна.ua» сообщала, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. Подобные сообщения появились на фоне заявления губернатора Харьковской области Олега Синегубова о намерении властей повысить «эффективность мобилизационных мер».

Ранее женщины отбили призывника у сотрудников ТЦК в Ровно.

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