Штурм Часова Яра в Донецкой народной республике шел в несколько этапов из-за преград и укреплений, которыми окружен город. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг» с позывным Чукча.

«Штурм Часова Яра проходил в несколько этапов, потому как город окружен сразу несколькими системами естественных и рукотворных преград и укреплений, которые за полгода удалось преодолеть», — заявил он.

По словам солдата, территория населенного пункта является одной из самых сложных укрепрайонов армии Украины. Он добавил, что территория находится на возвышенности, и в борьбе за нее принимали участие украинские военнослужащие и иностранные наемники.

Чукча отметил, что борьба за лесные массивы шла в течение нескольких месяцев, и ВС РФ удалось продвинуться к микрорайону Новый, где бойцы отбили и расширили плацдарм. После взятия этой территории, по словам военного, украинская армия начала выводить из города элитные подразделения и оставлять в Часовом Яре «простых украинцев».

Рано утром 31 декабря военные Вооруженных сил РФ нанесли несколько ударов по юго-восточной окраине украинской столицы. Как рассказал координатор николаевского подполья, российские солдаты били три раза в одном направлении.

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