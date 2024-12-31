Группировка войск «Север» нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение двум бригадам территориальной обороны ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, солдаты российской армии атаковали украинскую сторону в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. В результате оперативных действий ВСУ потеряли порядка 35 бойцов, а также автомобиль и 122-мм гаубицу Д-30.

До этого сообщалось, что в Брянской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. По словам губернатора региона Александра Богомаза, на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города. Кроме того, он поблагодарил российские системы ПВО за оперативную реакцию.

Утром 31 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за ночь российские системы противовоздушной обороны (БПЛА) сбили в регионах страны 68 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА — 25 — уничтожили в Брянской области.

В республике Крым и Краснодарском крае перехватили 17 и 11 дронов соответственно. Еще 10 летательных аппаратов ликвидировали в Смоленской области, два — в Тверской области и по одному — в Калужской и Ростовской областях.

Ранее МИД РФ осудил атаку беспилотника на больницу в Алешках.