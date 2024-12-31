В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

В Брянской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили уркаинский беспилотник. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет», — заявил он.

Богомаз отметил, что на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города. Кроме того, губернатор поблагодарил российские системы ПВО за оперативную реакцию.

До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в Северной Осетии системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 31 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за ночь российские системы противовоздушной обороны (БПЛА) сбили в регионах страны 68 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА — 25 — уничтожили в Брянской области.

В республике Крым и Краснодарском крае перехватили 17 и 11 дронов соответственно. Еще 10 летательных аппаратов ликвидировали в Смоленской области, два — в Тверской области и по одному — в Калужской и Ростовской областях.

Ранее в двух российских регионах отменили угрозу атаки БПЛА.