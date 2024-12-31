В Северной Осетии уничтожили второй за день украинский беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над республикой Северная Осетия — Алания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Он рассказал, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали в Пригородном районе в 10:20 (совпадает с мск). Никаких сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

«С момента объявления беспилотной опасности в 4:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») работает оперативный штаб. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности», — говорится в заявлении.

Кроме того, глава республики призвал местных жителей не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации.

Утром 31 декабря в небе над Северной Осетией ликвидировали один украинский БПЛА. По словам Меняйло, в результате атаки со стороны ВСУ никто из мирных граждан не пострадал.

Также он обратил внимание, что в связи с действиями украинских войск аэропорт «Владикавказ» в городе Беслане приостановил прием и отправку самолетов. Как долго воздушная гавань будет закрыта, пока неизвестно.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число украинских БПЛА, сбитых в регионах страны за ночь.