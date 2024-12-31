Названо число новобранцев, направленных к местам службы из регионов ЦВО

Военные комиссариаты ЦВО направили к местам службы более 55 тысяч призывников

Военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) направили к местам прохождения службы более 55 тыс. призывников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Из заявления следует, что военные комиссариаты Центрального военного округа расположены в 29 субъектах РФ. В том числе речь идет о регионах, которые находятся в Сибири и на Урале.

«Военные комиссариаты <...> направили в войска более 55 тысяч призывников. В рамках призыва из регионов дислокации ЦВО в соединения и воинские части Московского, Южного и Восточного военных округов в составе 16 воинских эшелонов было направлено более 10 тыс. призывников», — подчеркнули в пресс-службе.

Также там добавили, что 20 граждан из регионов Сибири были направлены в Президентский полк для прохождения военной службы по призыву.

Как отмечается в сообщении, одной из главных задач военных комиссариатов стало комплектование научных и научно-производственных рот. Для этого был организован персональный отбор военнообязанных граждан, склонных к исследовательской деятельности.

В пресс-службе обратили внимание, что все призывники будут проходить службу на территории страны. При этом отправка граждан в новые российские регионы и зону специальной военной операции (СВО) на Украине исключена.

Ранее в Москве досрочно завершили осенний призыв на военную службу.