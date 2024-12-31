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Шестеро детей арестованы на Западном берегу Иордана израильскими военными

WAFA: израильские военные арестовали шестерых детей на Западном берегу Иордана
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Dylan Martinez/Reuters

Израильские военные задержали шестерых детей во время рейда на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Согласно информации агентства, представители израильских сил избили и арестовали мальчиков из лагеря Акбат Джабр, расположенного к югу от Иерихона. Также имели место рейды в городе Анабта, где военные блокировали движение транспорта и открыли огонь, что привело к столкновениям с местными жителями. В это время израильские силы штурмовали город Аль-Хадер южнее Вифлеема, занимая позиции в нескольких районах и применяя шумовые гранаты против населения.

7 октября 2023 года Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем боевики ХАМАС проникли в приграничье, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 человек.

В ответ Армия обороны Израиля дала старт операции «Железные мечи», включающей удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа. Остановились поставки электричества, воды, топлива, еды и лекарств.

Ранее в Турции рассказали о полном разрыве отношений с Израилем.

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