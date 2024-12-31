Шестеро детей арестованы на Западном берегу Иордана израильскими военными

Израильские военные задержали шестерых детей во время рейда на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Согласно информации агентства, представители израильских сил избили и арестовали мальчиков из лагеря Акбат Джабр, расположенного к югу от Иерихона. Также имели место рейды в городе Анабта, где военные блокировали движение транспорта и открыли огонь, что привело к столкновениям с местными жителями. В это время израильские силы штурмовали город Аль-Хадер южнее Вифлеема, занимая позиции в нескольких районах и применяя шумовые гранаты против населения.

7 октября 2023 года Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем боевики ХАМАС проникли в приграничье, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 человек.

В ответ Армия обороны Израиля дала старт операции «Железные мечи», включающей удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа. Остановились поставки электричества, воды, топлива, еды и лекарств.

Ранее в Турции рассказали о полном разрыве отношений с Израилем.