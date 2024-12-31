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Оператор российского дрона пропустил женщину и уничтожил грузовик ВСУ

Оператор российского дрона дал женщине выбросить мусор и уничтожил грузовик ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Красноармейске (украинское название Покровск) оператор российского беспилотника позволил женщине выбросить мусор, а затем уничтожил грузовик украинской армии. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Судоплатов».

На кадрах можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат направляется в сторону машины, однако в кадр попадает женщина, которая в этот момент выбрасывала мусор в бак. Беспилотник завис на месте и поразил цель только после того, как мирная жительница отошла.

Отмечается, что оператор управлял оптоволоконным FPV-дроном «Князь Вандал Новгородский» («КВН»). Этот беспилотник-камикадзе запустили в серийное производство в ноябре текущего года. Глава научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявлял, что российские военнослужащие положительно отзываются об аппарате.

31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отразили попытку атаки украинских надводных беспилотников.

Ранее бой российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста попал на видео.

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