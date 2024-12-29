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В Курахово группа ВСУ пряталась от атак российских дронов в трансформаторной будке

РИА Новости: в Курахово группа ВСУ пряталась от дронов в трансформаторной будке
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Станислав Красильников/РИА Новости

Группа украинских военнослужащих в Курахово Донецкой народной республики пряталась от беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России в трансформаторной будке. Об этом заявил оператор БПЛА с позывным «Печорин» в беседе с РИА Новости.

«Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6 (кумулятивным зарядом. — «Газета.Ru»). Чтобы уж наверняка», — отметил он.

Перед тем, как спрятаться в трансформаторной будке, украинские военнослужащие использовали в качестве укрытия от дронов квартиры многоэтажного дома. Они покинули дом после шести атак беспилотников, рассказал «Печорин».

29 декабря британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что украинским солдатам в случае потери города Курахово придется покинуть не только населенный пункт, но и его окрестности. Он выразил уверенность, что российские бойцы возьмут город под свой контроль уже в ближайшее время. По словам эксперта, отступление из промышленной зоны Курахово обернется для ВСУ серьезными территориальными и людскими потерями. Он не исключил, что солдаты Вооруженных сил РФ будут наблюдать за покидающими позиции украинскими бойцами при помощи дронов и наносить по ним удары.

Ранее Рогов рассказал о панике среди окруженных в Курахово бойцов ВСУ.

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