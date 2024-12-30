Северный флот получил новый противодиверсионный катер проекта «Грачонок»

В состав Северного флота вошел противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». Об этом сообщает РИА Новости.

«В... Полярном – состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага России на новом противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок», — сказано в тексте.

Таким образом, катер вошел в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота.

Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему.

27 декабря в Минобороны России рассказали, что новейший многоцелевой атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» вошел в состав Военно-морского флота России. В ходе церемонии главнокомандующий вручил Андреевский флаг капитану подводной лодки Александру Гладкову. Флаг подняли на флагштоке новейшего крейсера.

Ранее гендиректор «Севмаша» сообщил, что АПЛ «Архангельск» прошла все испытания.