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Боец ВСУ рассказал о бригаде, которая прославилась большими потерями

Пленный украинец Величко рассказал о постоянно теряющей людей бригаде ВСУ
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Reuters

В составе украинских войск воюет 32-я бригада, которая прославилась большими потерями, рассказал пленный боец ВСУ Роман Величко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Она же каждый раз теряет людей, поэтому туда всех принимают с открытыми объятиями, инвалидов, не инвалидов», — объяснил солдат.

По словам Величко, в ноябре командование перевело его в эту бригаду. Попав на позиции, мужчина вскоре сдался в плен российской армии.

До этого другой пленный украинский военный рассказал, что командование выдало его подразделению для обороны позиции лопатки, а не автоматы.

По словам пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 81-й отдельной аэромобильной бригады Олега Ахметова, командование вручило его подразделению лопатки и отправило солдат на позицию без оружия, объяснив, что никто по ним не будет стрелять.

Российские военные готовились к бою с десантниками, а увидели трех «робокопов» с лопатками, отметил Ахметов.

Ранее сообщалось, что российские солдаты взяли в плен военных из охраны генштаба ВСУ.

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