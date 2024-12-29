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Герой РФ «Струна» рассказал, для чего военные использовали его красный рюкзак

Герой России «Струна»: бойцы использовали красный рюкзак для ориентирования
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Официальный канал Движение Первых

Красный рюкзак, который принадлежал участнику специальной военной операции (СВО), морпеху, Герою России, главе «Юнармии» Владиславу Головину с позывным «Струна», использовался для ориентирования бойцов. Об этом он рассказал в интервью юнармейцам, которое опубликовало ТАСС.

«Для меня самое главное было, что бойцы в подразделении могли по нему ориентироваться, и они сами об этом неоднократно говорили», — сказал Головин.

Как пояснил Герой РФ, по словам бойцов в подразделении, это являлось некоторой «своей спецификой» командира. Если ему было нужно отойти в сторону и осуществить доразведку прилегающих территорий, то сменяющий его боец ориентировался по красному рюкзаку — мог увидеть командира и понять, что с ним все хорошо.

«И плюсом помогало ориентироваться в направлении движения тем, кто нас поддерживал», — сказал «Струна».

Он добавил, что для кого-то из соседних подразделений рюкзак тоже был ориентиром.

В зону СВО «Струна» попал с первого дня, став командиром десантно-штурмового подразделения уже в 24 года. Он принимал участие в освобождении территории Донецкой народной республики (ДНР), за что ему присвоили звание Героя России. Красный рюкзак морпеха, по которому всегда можно было узнать бойца, стал настоящим символом победы. Этот рюкзак украсил экспозицию музея Вооруженных сил России. Передала его на торжественной церемонии певица Юта, которой он достался в подарок.

Ранее сообщалось, что «Струна» присоединился к программе «Время героев».

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