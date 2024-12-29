Расчет орудия «Гиацинт-Б» российской группировки войск «Днепр» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Дана» производства Чехословакии на позиции в Запорожской области. Об этом сообщил старший офицер батареи с позывным «Байкал», передает РИА Новости.

«В основном задача нашего подразделения — это контрбатарейная борьба. На днях, к примеру, была уничтожена на замаскированной позиции чехословацкая самоходка «Дана» — сгорела, подрыв боекомплекта», — рассказал собеседник агентства.

«Байкал» добавил, что одна из основных задач группировки — это сокращение популяции артиллерийской техники Североатлантического альянса в зоне боевых действий, а именно: самоходок, гаубиц, пушек. Боец отметил боевой настрой у батареи, а также меткую стрельбу российских военнослужащих.

Старший офицер также рассказал, что на боевом счету только одного артиллерийского расчета, который уничтожил САУ противника, десятки пораженных целей. Среди них «Байкал» указал такие виды украинских вооружений, как самоходные артиллерийские установки и инженерная техника, а также буксируемые орудия, в том числе М777 американского производства.

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