Военная техника России имеет преимущество над украинской в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«У нас есть определенные преимущества, потому что западная техника вязнет. Она грязи не переносит. Она только на автобанах там хорошо себя чувствует. Наши щелкают всю эту иностранную технику. Она ломается. Наша техника чинится. Для боевых условий важно, чтобы она была ремонтопригодная, чтобы ее моментально можно было ввести в строй», — сказал парламентарий.

Колесник добавил, что в настоящее время главная задача Вооруженных сил России в зоне СВО — «наступать и побеждать».

Несколькими часами ранее в Минобороны России сообщили, что с начала проведения СВО Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 650 самолетов и более 38,5 тысячи беспилотников. Также российские военнослужащие уничтожили 590 зенитных ракетных комплексов, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, а также 19,9 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

Ранее бойцы группировки «Днепр» ударили по технике ВСУ.