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Военные сбили беспилотники над регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили три дрона ВСУ над двумя регионами России
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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один дрон сбит над Курской областью, два – над Республикой Крым.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 28 декабря уничтожили 56 беспилотников над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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