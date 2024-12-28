Военные сбили беспилотники над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«С 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один дрон сбит над Курской областью, два – над Республикой Крым.
До этого Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 28 декабря уничтожили 56 беспилотников над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.