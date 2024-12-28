Военные сбили беспилотники над регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили три дрона ВСУ над двумя регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 11:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один дрон сбит над Курской областью, два – над Республикой Крым.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 28 декабря уничтожили 56 беспилотников над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.