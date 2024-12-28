В США предложили необычную идею насчет ядерного оружия

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предложил Соединенным Штатам договориться с Россией о прекращении ядерного доминирования. Об этом Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мы могли бы работать вместе с Россией над возвращением контроля над вооружениями. Нам необходимо внести фундаментальные изменения в ядерную доктрину, потому что идеям ядерного доминирования Америки конец», — заявил Риттер.

Отказ от идеи ядерного доминирования, по мнению Риттера, может принести Соединенным Штатам несколько триллионов долларов, сэкономленных на сокращении ядерного арсенала.

Риттер считает, что увлечение наращиванием ядерного арсенала может не только разорить Соединенные Штаты, но и грозить Вашингтону уничтожением.

До этого исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что достижение нового официального соглашения между США и Россией взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года маловероятно.

Ранее в США заявили, что не видят заинтересованности Путина в диалоге по ДСНВ.