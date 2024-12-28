Разведчики российской армии (группировка «Юг») вскрыли маршруты передвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Северском в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости сообщил российский разведчик с позывным «Корочай».

«Мое преимущество, находясь здесь, то есть я знаю все точки противника <...> я уже заранее все это изучил, эту местность. Каждый блиндаж, каждый окоп, знаю каждый маршрут противника и движения», — рассказал «Корочай».

Разведчик пояснил, что его работа позволяет российским штурмовым подразделениям вести атаку, не опасаясь того, что пехотинцы наткнутся на неизвестное минное поле.

До этого солдаты 101-й бригады охраны генштаба ВСУ сдались в плен российским военным в Дзержинске (Торецке).

Сообщается, что украинские военные решили сдаться после того, как получили инструкции на листовках, сброшенных на их позиции. Сдавшиеся обратились к своим сослуживцам с призывом поступить так же.

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