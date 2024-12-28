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В пригороде Воронежа атака 10 БПЛА привела к сбою в ж/д движении

Губернатор Гусев заявил о 10 дронах, сбитых под Воронежем
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Reuters

В пригороде Воронежа дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ликвидировали 10 беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По его словам, в одном из районов из-за падения обломков БПЛА была оборвана контактная сеть на железной дороге.

«До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других», — написал чиновник.

Он добавил, что для устранения последствий атаки дрона был создан спецштаб Юго-Восточной железной дороги.

Утром в пятницу, 27 декабря, Гусев рассказал, что в регионе работает зонально-объектовая система защиты от беспилотников, у которой впечатляющие технические характеристики. По его словам, средства защиты стоят как на всей территории области, так и на конкретных объектах. То есть если беспилотник смог пройти территориальную систему, то его встречает объектовая защита. При этом глава региона признал, что обеспечить сплошную защиту всего региона невозможно, поэтому Воронеж как административный центр и ключевые объекты области находятся под более серьезной охраной.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.

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