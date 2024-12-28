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Суд признал законным приговор организаторам попытки теракта в Шереметьево

Суд подтвердил приговор фигурантам дела о планировании теракта в Шереметьево
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Shutterstock

Апелляционный военный суд подтвердил приговор фигурантам дела о планировании теракта в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения», — сообщили в суде.

Речь идет о двух фигурантах — Михаиле Дарии и Илье Ковылкове, их приговорили к 22 и 15 годам колонии соответственно. Следствие установило, что Дарий и Ковылков действовали по указаниям украинских спецслужб, а также вели пропаганду терроризма в Telegram-каналах.

25 июля 2024 года стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево была предотвращена попытка теракта. По версии следствия, Дарий и Ковылков планировали взорвать топливные резервуары на заправочной станции.

По выполнении они должны были получить от куратора Службы безопасности Украины $3 тыс. Оба обвиняемых признали вину, но один из них — частично.

Ранее стало известно, что СБУ торговалась за организацию теракта в Шереметьево.

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